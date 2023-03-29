Личные финансы

Отложите деньги на 15 лет и получите до 36 тысяч в год

Участники программы стимулирования долгосрочных сбережений смогут получить ежегодное софинансирование до 36 тысяч рублей. Чем меньше зарплата, тем больше ставка.

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28 марта 2023 года Минфин предложил стимулировать долгосрочные финансовые сбережения населения. Об этом пишут «Ведомости».

Накопления будут софинансировать из бюджетных источников. Например, из Фонда национального благосостояния или из Социального фонда по обязательному пенсионному страхованию.

Участники программы смогут получить до 36 тыс. рублей в год. Для среднемесячного дохода до 80 тыс. рублей будет повышенный коэффициент софинансирования – один к одному.

Каждый вложенный участником программы рубль будет софинансироваться одним бюджетным рублем: государство внесет на «пенсионный» счет такую же сумму.

Договор по программе долгосрочных сбережений будет заключаться минимум на 15 лет.

Получить выплаты можно и раньше: когда женщины достигнут 55 лет, а мужчины - 60 лет.

Размер страхового возмещения – 2,8 млн рублей, что в два раза выше, чем у банковских вкладов.

«Механизм софинансирования применяется не в первый раз. В 2009–2010 гг. была программа софинансирования со стороны работодателей взносов накопительной системы. И она не поехала. Проблема здесь в недоверии к системе и низких доходах населения. Кто будет вводить накопления вдолгую, если текущие обязательства не закрыты?», – считает проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает, что такая программа заинтересует 10% работающего населения.

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