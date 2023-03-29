Лимонады начнут маркировать с 15 мая. Пока что в экспериментальном режиме

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) готов начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.
«Стоит отметить, что пилотный проект будет носить добровольный характер и никак не скажется на ценах. Участники эксперимента самостоятельно определят перечень производственных линий и видов товаров, а оператор системы на безвозмездной основе обеспечит их кодами маркировки», – заявил Реваз Юсупов.
Больше 62% производителей безалкогольных напитков уже работают с системой «Честный знак» и знакомы с правилами обязательной маркировки.
Минпромторг планировал провести пилотный проект с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года.