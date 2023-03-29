Криптовалюта

С криптобиржи Binance за неделю вывели больше 2 млрд долларов

Пользователи стали массово выводить средства с биржи на фоне сообщений о технических сбоях и о судебном иске к руководству Binance.

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Трейдеры начали выводить свои средства с криптовалютной биржи Binance. За неделю отток составил 2,1 млрд долларов. Об этом пишет «The Wall Street Journal».

Неделю назад из-за ошибки в программном обеспечении Binance пришлось на несколько часов остановить спотовую торговлю, а также ввод и вывод средств.

Ранее мы писали, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала судебный иск к криптовалютной бирже Binance, ее основателю Чанпэну Чжао, а также к бывшему топ-менеджеру Сэмюэлу Лиму. Биржу обвиняют в нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.

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