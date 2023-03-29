Социальные пособия

Изменят правила расчета дохода для соцконтракта

С 2024 года унифицируют порядок оказания соцпомощи малоимущим, в том числе, в виде соцконтракта.

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Правительственный законопроект внесен в Госдуму.

Условия по подсчету доходов будут такие же, как сейчас для старого пособия на детей с 3 до 7 лет.

Кроме того, для соцпомощи будут учитывать доходы не домохозяйства, а семьи.

В состав семьи будут входить муж, жена, несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет студенты-очники.

При этом исключаются родители, братья и сестры заявителя и его супруга (супруги).

Соцконтракты сейчас тоже заключаются с учетом нуждаемости, но используется понятие домохозяйства, а не семьи. То есть, учитывают доход всех прописанных в квартире – тещи, свекрови и т. д.

А вот правило нулевого дохода и учет имущества (как для детских пособий) для соцконтракта применять не будут.

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