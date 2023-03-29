Бухгалтеры загружены так, что не успевают проходить онлайн-курсы. Поэтому ловите вебинар

В «Красном уголке бухгалтера» опрос: хватает ли бухгалтерам времени нормально учиться?

И вот грустный итог: вариант «да, могу полноценно проходить повышение квалификации» выбрали всего 3%. Большинство – 43% – могут только выделить время на чтение обзоров, чтобы быть в курсе того, что меняется. Но вести учет и отчитываться по новым правилам как-то надо!

На «Клерке» 4 апреля пройдет мастер-класс о том, как заполнять и сдавать ЕФС-1: что при этом учесть и зачем это нужно. Это практическая встреча, она не займет много вашего времени. Зато будете четко знать, сколько разделов в новом отчете, когда и куда эти разделы сдавать.

Отчитаетесь без штрафов и сможете легко исправлять ошибки, если вдруг найдете такие.

Эксперт все покажет на практике – и разберет ваши вопросы в 1С.