Инвестиции

Правительство предлагает снова раскрывать информацию об эмитентах

Центробанк вместе с правительством найдут баланс между интересами инвесторов и бизнеса, который рискует попасть под зарубежные санкции.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил возобновить раскрытие информации эмитентами. Об этом пишет «ТАСС».

«Необходимо сформировать четкий и понятный перечень информации, который не навредит компаниям, но при этом позволит инвесторам принимать решения об инвестировании в активы данных компаний», – сообщил Андрей Белоусов.

Раскрытие сведений о компаниях будет частичным, чтобы не нанести вреда бизнесу.

Правительство и Центробанк решат, какая информация будет обнародована.

Раскрытие информации эмитентами было ограничено из-за санкционного давления.

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