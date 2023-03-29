Правительство предлагает снова раскрывать информацию об эмитентах

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил возобновить раскрытие информации эмитентами. Об этом пишет «ТАСС».

«Необходимо сформировать четкий и понятный перечень информации, который не навредит компаниям, но при этом позволит инвесторам принимать решения об инвестировании в активы данных компаний», – сообщил Андрей Белоусов.

Раскрытие сведений о компаниях будет частичным, чтобы не нанести вреда бизнесу.

Правительство и Центробанк решат, какая информация будет обнародована.

Раскрытие информации эмитентами было ограничено из-за санкционного давления.