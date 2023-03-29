Появится новый вид ценных бумаг – многоголосые акции

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента Владимира Путина предложил пустить в оборот новый вид акций с разным количеством голосов. Об этом пишет «RG.RU».

У держателей многоголосых акций будет право нескольких голосов на собрании акционеров. Так эмитенты смогут привлекать больше инвестиций и контролировать компании.

Также Андрей Белоусов предложил создать конвертируемые ценные бумаги. Если инвесторам не выплатят доход по таким акциям, то они смогут их конвертировать в голосующие без дополнительного решения эмитента.

Сейчас правительство обсуждает с Центробанком идею о запуске новых ценных бумаг.