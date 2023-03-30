Россияне за рубежом смогут получать пенсии и пособия на заграничные счета

Речь про Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2023 № 493, которое подписал премьер-министр.

Согласно документу, пенсии и обеспечение по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний можно будет выплачивать живущим за рубежом россиянам двумя путями.

Первый вариант – в российской валюте на счета в российских банках.

Если этот вариант невозможен из-за санкций, то теперь есть второй вариант – перечисление на счет человека в зарубежном банке.

Стоит учесть, что такое перечисление выплаты будет тоже в российских рублях.