Пенсии

Россияне за рубежом смогут получать пенсии и пособия на заграничные счета

Мишустин подписал постановление кабмина, по которому пенсии и страховые выплаты можно будет перечислять на счета россиян в зарубежных банках, если иным путем они их получить не могут.

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Речь про Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2023 № 493, которое подписал премьер-министр.

Согласно документу, пенсии и обеспечение по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний можно будет выплачивать живущим за рубежом россиянам двумя путями.

Первый вариант – в российской валюте на счета в российских банках.

Если этот вариант невозможен из-за санкций, то теперь есть второй вариант – перечисление на счет человека в зарубежном банке.

Стоит учесть, что такое перечисление выплаты будет тоже в российских рублях.

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