Жалобы на фишинговые сайты будут проверять за один день

Национальный совет финансового рынка (НСФР) с представителями банков подготовили законопроект с такой нормой.

Для борьбы с фишинговыми сайтами задействуют ГИС «Антифишинг»: через нее пожаловаться на поддельный сайт сможет любой желающий.

Ответственный федеральный орган должен будет проверить жалобу за один день.

Если подозрения заявителя подтвердились, в течение того же дня заключение должно быть направлено в Генпрокуратуру или ЦБ, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас законопроект предварительно одобрили в Минцифры. Авторы отправили его в Госдуму.