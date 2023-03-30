Цензура в интернете

Жалобы на фишинговые сайты будут проверять за один день

Организуют прием жалоб от россиян на поддельные сайты через ГИС «Антифишинг».

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Национальный совет финансового рынка (НСФР) с представителями банков подготовили законопроект с такой нормой.

Для борьбы с фишинговыми сайтами задействуют ГИС «Антифишинг»: через нее пожаловаться на поддельный сайт сможет любой желающий.

Ответственный федеральный орган должен будет проверить жалобу за один день.

Если подозрения заявителя подтвердились, в течение того же дня заключение должно быть направлено в Генпрокуратуру или ЦБ, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас законопроект предварительно одобрили в Минцифры. Авторы отправили его в Госдуму.

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