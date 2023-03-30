Налоговики не расскажут вам, кто учредил СНТ и кто в нем состоит. У них нет этих данных

В письме от 24.03.2023 № КВ-3-14/4142@ налоговики объясняют: можете не делать запрос, такие сведения вам не предоставят.

И налоговую отчетность СНТ вам тоже не предоставят. Это налоговая тайна.

Поэтому третьим лицам такую информацию не дадут.

В письме налоговики сделали пояснение:

"НК предусмотрена возможность предоставления налоговыми органами в адрес третьих лиц информации, составляющей налоговую тайну, только в случае, если она стала общедоступной, то есть доступной неограниченному кругу лиц".

То есть СНТ само должно дать добро на раскрытие этой информации.