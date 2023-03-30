Налоговики не расскажут вам, кто учредил СНТ и кто в нем состоит. У них нет этих данных

В письме от 24.03.2023 № КВ-3-14/4142@ налоговики объясняют: можете не делать запрос, такие сведения вам не предоставят.
И налоговую отчетность СНТ вам тоже не предоставят. Это налоговая тайна.
Поэтому третьим лицам такую информацию не дадут.
В письме налоговики сделали пояснение:
"НК предусмотрена возможность предоставления налоговыми органами в адрес третьих лиц информации, составляющей налоговую тайну, только в случае, если она стала общедоступной, то есть доступной неограниченному кругу лиц".
То есть СНТ само должно дать добро на раскрытие этой информации.