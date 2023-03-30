За юруслуги без нужного результата можно не платить?

Компания «Сити билдинг компани» заказала услугу у фирмы «КонсалтЮрист» за 11 млн рублей.

Суть услуги – сопровождать процесс заключения договора аренды (на объект культурного наследия).

Юристы работали, но Росреестр в регистрации договора отказал. Причина – ошибка в аукционной документации. Заказчик перечислил юристам 3,7 млн рублей.

Юрфирма подала иск на взыскание оставшейся суммы, а «Сити билдинг компани» – встречный иск о возврате суммы, потому что считает услуги не привели к нужному результату.

Суды трех инстанций встали на сторону юристов (дело № А40-67639/2021).

– В этом споре интересным является подход нижестоящих судов к оценке факта передачи денежных средств по расписке, – считает Антон Свирякин, Эксперт по GR, Управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО».

Суды посчитали, что оказание услуг – это осуществление исполнителем определенных действий по заданию заказчика. И отказ в госрегистрации договора аренды не говорит, что услуги не были оказаны. Еще суды обратили внимание, что исходя из условий договора оплата услуг не зависит от того, зарегистрируют ли договор аренды.

Между тем, в Верховном суде, где рассматривали это дело 28 марта, все эти решения отменили и отправили дело на новое рассмотрение.

– Получается, что ответчик не представил доказательств надлежащего отражения движения данных денежных средств от расчетного счета и кассы организации до момента передачи денежных средств посреднику. Если бы ответчиком такие доказательства были представлены, то это бы не означало, что суд мог однозначно поверить факту наличия взаимных обязательств, связанных с передачей денег по расписке, – комментирует Антон Свирякин. – Чтобы суду первой инстанции прийти к выводу, что факт передачи денег подтверждается документами бухгалтерского и налогового учета ответчика, ему еще было необходимо установить реальное финансовое положение ответчика (его уполномоченного лица), могли ли у него оказаться данные денежные средства на руках. Раскрытие источника появления наличных денежных средств, которые он физически передал посреднику – обязанность ответчика.

Аналогичная позиция уже была сформулирована АС Московского округа в другом схожем деле № А40-5912/2022, добавил эксперт.