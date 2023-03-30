Личные финансы

Только у 49% российских семей есть денежные сбережения: исследование

Большинство семей хранят накопления в рублях. Они уверены, что отложенных денег им хватит не более чем на три месяца.

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Вообще в 2023 году сократилось количество семей, у которых есть личные сбережения. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«В России с начала года сократилась доля семей со сбережениями. В январе 2023 года о наличии сбережений сообщал 51% опрошенных семей, тогда как в конце марта их доля составила 49%», – сказано в исследовании.

41% семей предпочитает хранить средства в рублях.

29% держат свои сбережения на банковском счете, 21% выбирает наличные. Инвестировать в недвижимость выбрали 5% семей, а 3% в иностранную валюту, ценные бумаги и драгметаллы.

Большинство опрошенных (40%) уверены, что их сбережений хватит не более чем на три месяца.

30% считают, что смогут прожить на отложенные средства 3-6 месяцев, 20% – от шести месяцев до года.

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