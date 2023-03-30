Кредитование

Снова запустили программу льготного автокредитования

Получить льготный кредит могут некоторые категории населения. Всем остальным доступна 25% скидка на покупку электромобилей отечественного производства.

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В 2023 году программа льготного автомобильного кредитования продолжит действовать для некоторых категорий населения. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпромторга.

Льготные автокредиты смогут получить:

  • медицинских работники,
  • сотрудники из сферы образования,
  • мобилизованные, добровольцы и военнослужащих по контракту, которые участвуют в СВО, а также их семьи.

На уплату первоначального взноса будет скидка 20% от стоимости автомобиля. Жители ДФО получат скидку в 25%.

Оформить льготный кредит можно на покупку отечественного автомобиля ценой до 2 млн рублей.

Также при покупке электрокаров отечественного производства все заемщики получают 25% скидку, но не больше 625 тыс. рублей.

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