Снова запустили программу льготного автокредитования

В 2023 году программа льготного автомобильного кредитования продолжит действовать для некоторых категорий населения. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпромторга.
Льготные автокредиты смогут получить:
- медицинских работники,
- сотрудники из сферы образования,
- мобилизованные, добровольцы и военнослужащих по контракту, которые участвуют в СВО, а также их семьи.
На уплату первоначального взноса будет скидка 20% от стоимости автомобиля. Жители ДФО получат скидку в 25%.
Оформить льготный кредит можно на покупку отечественного автомобиля ценой до 2 млн рублей.
Также при покупке электрокаров отечественного производства все заемщики получают 25% скидку, но не больше 625 тыс. рублей.