Общество

В Санкт-Петербурге запустят производство сувенирных купюр «ноль рублей»

Частная компания решила выпускать сувенирные деньги с элементами защиты от подделок, как в настоящих купюрах.

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Компания по производству печатной продукции «Актис-медиа» до конца 2023 года вложит больше 100 млн рублей в создание сувенирных купюр под названием «Рубльсувенир». Об этом пишет «Новый проспект».

Пока что на рынок выйдет купюра номиналом «ноль рублей».

«Мы планируем посмотреть, как пойдут продажи, а затем выпустить купюры с другим номиналом», – сообщил Александр Чаллаари, совладелец «Актис-медиа».

Сувениры можно приобрести в музеях, театрах, на вокзалах и на маркетплейсах.

По задумке авторов такая банкнота станет хорошим сувениром для туристов.

На купюрах разместят изображения популярных туристических центров России, таких, как Петербург, Москва, Калининград, Казань.

Для придания достоверности на бумаге сделают водяные знаки, точки и уникальные номера. Однако купюра «ноль рублей» не будет платежным средством.

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