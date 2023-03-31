💥💥💥 Из-за ЕНС продлили сроки для требований по налоговым долгам

Такая норма заложена в постановлении правительства от 29.03.2023 № 500.

По требованиям, которые будут направлены в апреле, будут сроки их исполнения до 1 месяца вместо 8 дней, обещает ФНС.

Перед выставлением требований в ЛК и по ТКС направят справки с расшифровкой общей суммы долга по видам налогов и сроками их уплаты.

Таким образом, можно будет сверить данные по своим операциям с данными ИФНС и уплатить долг, если он подтвержден.

При выявлении ошибки можно будет сдать уточненное уведомление или подать заявление на розыск платежа.

Решения о взыскании будут выноситься только при подтверждении корректности отрицательного сальдо ЕНС.

Кроме того, с 1 января по 30 июня 2023 года не будут начислять пени если компания допустила ошибку в уведомлении или не направила его вовсе, сообщает ФНС.