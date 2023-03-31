Отечественную криптобиржу не могут создать без разрешения Центробанка

Госдума начала обсуждать создание национальной биржи криптовалюты. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на депутата комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Антона Ткачева.

Идею сделать в стране собственную криптобиржу невозможно осуществить без участия Центробанка.

«На различных площадках, в том числе и в ГД, данный вопрос (о создании национальной криптобиржи) поднимается. Но пока ЦБ не заявила о позиции в общем регулировании, говорить об этом бесполезно», – сообщил Антон Ткачев.

Пока что депутаты планируют создать именно национальную криптобижку, в которой максимальный процент акций будет у государства.

Крипта не будет платежным средством внутри страны, но ей бизнес сможет расплачиваться с партнерами из дружественных стран.

Участникам криптобиржи удастся легализовать «серый» капитал, а бюджет получит дополнительный источник доходов.

Пока что Центробанк негативно относится к использованию криптовалюты внутри страны, готов допустить ее использование во внешних расчетах.