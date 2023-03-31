Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Бизнес из новых регионов предложили включать в реестр МСП уже в этом году

Сейчас попасть в реестр МСП можно на основе данных за прошлый год (по выручке и средней численности). Но для новых регионов хотят сделать исключение.

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Новые компании и ИП попадают в реестр автоматически. А уже действующий бизнес из новых регионов лишен такой возможности.

Сейчас малый бизнес из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей может попасть в реестр МСП только в 2024 году.

В Госдуму внесен законопроект, по которому включение в реестр будет уже в 2023 году.

Предлагают включать бизнес из новых регионов в реестр МСП на основании данных о среднесписочной численности работников за последний доступный отчетный месяц, имеющихся у Росстата.

При этом критерий по доходу предлагают не учитывать, так как нет сведений о доходе субъектов в этих регионах за 2022 год и предоставление таких сведений не предусмотрено в течение 2023 года.

У «Клерка» есть телеграм-чат для помощи бухгалтерам и предпринимателям в новых регионах.

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