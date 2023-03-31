IT-компании

Чистая прибыль Huawei упала на 68,7%

Это самое сильное падение годовой прибыли компании с 2011 года. Производителю приходится закупать дорогостоящее сырье и тратить средства собственные разработки.

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За 2022 год у компании Huawei сократилась прибыль сразу на 68,7% по сравнению с 2021 годом. Об этом пишет «Коммерсант».

В 2021 году Huawei увеличил показатели после того, как продал Honor.

В 2022 году производство электроники Huawei замедлилось из-за локдаунов в Китае. Кроме того, компания стала больше средств тратить за сырье, которое подскочило в цене.

Однако выручка предприятия выросла на 0,9% и составила 642,3 млрд юаней. Тогда как в 2021 году продажи смартфонов упали на 28%.

Huawei потратила 161,5 млрд юаней на исследования и разработки. Это один из самых высоких показателей среди мировых производителей смартфонов. Китайской компании запретили пользоваться американскими компонентами и технологиями.

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