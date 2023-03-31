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Центробанк ограничил заграничные денежные переводы до 30 сентября

Банк России на полгода продлил ограничения на перевод денежных средств за границу.

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ЦБ продлил на полгода ограничения на валютные переводы за рубеж. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Граждане РФ и физлица из дружественных стран смогут переводить не более 1 млн долларов в месяц или эквивалент этой суммы в другой валюте.

Нерезиденты, которые работают в РФ, имеют право переводить средства в размере своей заработной платы.

Нерезидентам недружественных стран, которые не работают в РФ, нельзя проводить денежные переводы. Исключение составляют иностранные юрлица, подконтрольные отечественным компаниям или гражданам РФ.

Банки из недружественных стран смогут проводить переводы в рублях через корсчета кредитных организаций из РФ, если у клиентов есть счета в иностранных банках.

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