Центробанк ограничил заграничные денежные переводы до 30 сентября

ЦБ продлил на полгода ограничения на валютные переводы за рубеж. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Граждане РФ и физлица из дружественных стран смогут переводить не более 1 млн долларов в месяц или эквивалент этой суммы в другой валюте.

Нерезиденты, которые работают в РФ, имеют право переводить средства в размере своей заработной платы.

Нерезидентам недружественных стран, которые не работают в РФ, нельзя проводить денежные переводы. Исключение составляют иностранные юрлица, подконтрольные отечественным компаниям или гражданам РФ.

Банки из недружественных стран смогут проводить переводы в рублях через корсчета кредитных организаций из РФ, если у клиентов есть счета в иностранных банках.