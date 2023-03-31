ПСН

При слете с ПСН на УСН задним числом пени не начислят

Если доходы ИП на ПСН превысили 60 млн рублей, то он теряет право на ПСН, причем с даты начала патента. В этом случае налог надо пересчитать по УСН (если такой спецрежим есть у этого ИП).

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Такую ситуацию обсуждают в «Клерк.Консультации».

ИП потерял право на ПСН в декабре 2022 года, но с января 2022 года. Заявление об утрате права не подавал.

Эксперт пояснил, что за несдачу заявления будет штраф 200 рублей по п.1 ст.126 НК РФ.

Кроме того, в интересах ИП пересчитать налог по УСН за 2022 год как можно быстрее и доплатить.

Дело в том, что за каждый день недоимки после 1 января 2023 года будут начислены пени.

А что касается авансов по УСН в 2022 году, то по ним пеней не будет.

Предприниматели не уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты налога по УСН (авансовых платежей по нему) в течение того периода, в котором применялась ПСН.

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