При слете с ПСН на УСН задним числом пени не начислят

Такую ситуацию обсуждают в «Клерк.Консультации».

ИП потерял право на ПСН в декабре 2022 года, но с января 2022 года. Заявление об утрате права не подавал.

Эксперт пояснил, что за несдачу заявления будет штраф 200 рублей по п.1 ст.126 НК РФ.

Кроме того, в интересах ИП пересчитать налог по УСН за 2022 год как можно быстрее и доплатить.

Дело в том, что за каждый день недоимки после 1 января 2023 года будут начислены пени.

А что касается авансов по УСН в 2022 году, то по ним пеней не будет.

Предприниматели не уплачивают пени в случае несвоевременной уплаты налога по УСН (авансовых платежей по нему) в течение того периода, в котором применялась ПСН.