Поиск работы бухгалтеров

Работодатели на этой неделе чаще ищут бухгалтеров на первичку. Вот четыре новых вакансии на «Клерке»

Вечер выходного дня - время выдохнуть, помедитировать, собраться с силами. Может быть, собраться с силами для поиска новой работы? Если да, заглядывайте в нашу подборку.

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Итак, вот куда ищут бухгалтера на первичную документацию:

  • ИП Попов Андрей Дмитриевич, Краснодар. Что надо делать: списывать ГСМ и материалы в производство.
  • ООО «Супертим», Москва. Что надо делать: ароверять и вносить в 1С БП входящую первичку (услуги), банк, платежки, валюта (редко), исходящие документы по реализации. Согласовывать по внутренним стандартам документооборот, делать отчеты о движении ДС по внутренним формам. Выверять расчеты с контрагентами.
  • ЛБР, Красноярск. Что надо делать: кроме учета первички, еще кучу всего. Просят учет ТМЦ, взаиморасчетов с подотчетными лицами, поставщиками, покупателями, а еще работать с кадровой документацией и с кассой.
  • Katana Event (город почему-то не указан, но мы нашли, что это Москва). Что надо делать: кроме учета первички, хотят работу с банками, работу с авансовыми отчетами, выверку расчетов с контрагентами и т.д. и т.п. Лучше уточнить.

Заходите почаще в вакансии: там всегда есть что-нибудь новенькое для вас.

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Работодатели на этой неделе чаще ищут бухгалтеров на первичку. Вот четыре новых вакансии на «Клерке»

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