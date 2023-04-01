Работодатели на этой неделе чаще ищут бухгалтеров на первичку. Вот четыре новых вакансии на «Клерке»

Итак, вот куда ищут бухгалтера на первичную документацию:
- ИП Попов Андрей Дмитриевич, Краснодар. Что надо делать: списывать ГСМ и материалы в производство.
- ООО «Супертим», Москва. Что надо делать: ароверять и вносить в 1С БП входящую первичку (услуги), банк, платежки, валюта (редко), исходящие документы по реализации. Согласовывать по внутренним стандартам документооборот, делать отчеты о движении ДС по внутренним формам. Выверять расчеты с контрагентами.
- ЛБР, Красноярск. Что надо делать: кроме учета первички, еще кучу всего. Просят учет ТМЦ, взаиморасчетов с подотчетными лицами, поставщиками, покупателями, а еще работать с кадровой документацией и с кассой.
- Katana Event (город почему-то не указан, но мы нашли, что это Москва). Что надо делать: кроме учета первички, хотят работу с банками, работу с авансовыми отчетами, выверку расчетов с контрагентами и т.д. и т.п. Лучше уточнить.
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