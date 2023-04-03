Персонифицированные сведения

Сдавать или не сдавать ПСФЛ за март: мнения бухгалтеров разделились

Закончился март, а вместе с ним и 1 квартал. Бухгалтеры приступают к сдаче отчетов и спорят, надо ли сдавать персонифицированные сведения о физлицах за март.

Версия для печати

Спор разгорелся в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

На днях вышло письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@, в котором изложена позиция о том, что ПСФЛ за март сдавать не надо, так как все данные будут в РСВ.

Но бухгалтеров беспокоит, что это письмо не стыкуется с номами НК РФ, где никаких исключений для третьего месяца квартала нет. По НК РФ сдавать отчет надо ежемесячно.

Поэтому многие коллеги этот отчет за март намерены сдать. Но есть и те, кто сдавать не будет из-за письма ФНС.

А как поступите вы? Примите участие в нашем опросе.

Документы при увольнении: что и как выдавать?

06.03.2023 СФР напомнил, что в день увольнения застрахованного лица или прекращения с ним гражданско-правового договора страхователь должен передать работнику заверенные копии сведений персонифицированного учета и сведений о доходах и начисленных взносах. Какие еще документы нужно выдавать? Этот вопрос рассматривается в данной статье

Документы при увольнении: что и как выдавать?

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Новости ФНС

Ошибки в уведомлении без пени с 1 января по 30 июня 2023

ФНС распространило информацию, а Правительство издало постановление о том, что с 1 января по 30 июня 2023 года не будут начисляться пени в случаях, когда налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах или не направил его.

Ошибки в уведомлении без пени с 1 января по 30 июня 2023

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДФЛ

Если НДФЛ для богатых поднимется до 18%, многие могут начать скрывать свои доходы. Эксперт о возможном повышении ставки НДФЛ

Несмотря на расчеты ФНС, по которым бюджет получит с новой ставкой большие деньги, в конечном счете это может обернуться новыми схемами, опасается эксперт.

Читать еще