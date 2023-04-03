Сдавать или не сдавать ПСФЛ за март: мнения бухгалтеров разделились

Спор разгорелся в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

На днях вышло письмо ФНС от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@, в котором изложена позиция о том, что ПСФЛ за март сдавать не надо, так как все данные будут в РСВ.

Но бухгалтеров беспокоит, что это письмо не стыкуется с номами НК РФ, где никаких исключений для третьего месяца квартала нет. По НК РФ сдавать отчет надо ежемесячно.

Поэтому многие коллеги этот отчет за март намерены сдать. Но есть и те, кто сдавать не будет из-за письма ФНС.

А как поступите вы? Примите участие в нашем опросе.