ЕНП (единый налоговый платеж)

Бухгалтеры жалуются, что зарезервированные суммы за 2022 год не поднимаются на ЕНС после сдачи отчетов

Бухгалтер сдала РСВ за 2022 год, налоговики начислили взносы за 4 квартал и списали их с ЕНС. Но ранее взносы за октябрь, ноябрь уже были в резерве. Там они и остались, хоть быть такого не должно.

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На такую ситуацию жалуются подписчики Telegram-чата ФНС.

После сдачи РСВ взносы с резерва должны были подняться на ЕНС, но этого не произошло.

Разрезервировать их удалось только после подачи заявления об отмене зачета. В нем по рекомендации ИФНС бухгалтер указала срок уплаты 01.01.2023.

«У меня нет лишних денег, чтобы закрыть задолженность, которая мною была оплачена в срок, поэтому пришлось поднимать сумму из резерва», – пишет бухгалтер.

Кстати, аналогичная жалоба есть и по УСН. ИП уплатил взносы на ЕНП, подал заявление на зачет и получил отказ, потому что на ЕНС денег нет. Уплаченные взносы ушли на налог по УСН, который был уплачен ранее. Теперь этот налог надо вернуть на ЕНС, отменив зачет, который произошел без участия ИП.

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