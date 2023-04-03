В ценные бумаги вкладывается все меньше россиян. Сейчас таких 6%

Население хранит в наличных 14,77 трлн рублей, что близко к рекорду с 2018 года. Также большинство для размещения сбережений выбирает банковские вклады и только 6% опрошенных занимаются инвестициями. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на исследования Банка России и НИУ ВШЭ.

«Ставки по вкладам обычно близки к ключевой, то есть безрисковой короткой ставке. За то, что люди покупают облигации, есть премия, которая по первому эшелону может быть порядка 1%, а по второму-третьему – 2-5%», – сообщил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

Также эксперт сообщил, что даже у коротких облигаций федерального займа (ОФЗ) доходность больше, чем по депозитам.

Еще выше доходность у корпоративных ценных бумаг. Верхняя планка доходностей бумаг эмитентов с высоким кредитным рейтингом может составлять около 12,5%.

Александр Афонин из инвестбанка «Синара» рекомендует выбирать ценные бумаги с максимальным кредитным рейтингом. Например, от Сбербанка SBER16 с погашением в 2024 году или от Роснефти – выпуск 2Р08. Доходность будет около 8,8%.

Чтобы получить еще больше от сбережений, можно выбрать облигации компании «Европалан» 001Р-01. У компании кредитный рейтинг «А+», риск-премия к ОФЗ составляет 284 пункта, а доходность – 10,7%.