📌Если сдали декларацию по налогу на имущество с разделом 3, сдавайте уточненку

Имущество, которое облагается по кадастровой стоимости, российские компании в декларацию не включают.

Для него предназначен раздел 3 декларации. Для российских компаний он должен быть пустой.

А если нет имущества, облагаемого по средней стоимости, то декларацию вообще не надо сдавать.

ФНС в письме от 30.03.2023 № БС-3-21/4430@ объяснила, что делать, если ошибочно сдали декларацию с разделом 3, хотя вообще не надо было ее сдавать.

В этом случае надо сдать уточненку. В нее надо включить разделы 1 и 2 с нулевыми показателями, а раздел 3 вообще не включать.