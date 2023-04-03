Пенсии

Путин отменил соглашения с СНГ о пенсиях военным

Пенсии военным, которые переехали в страны СНГ, продолжат выплачивать, но новые заявления на пенсионное обеспечение рассматриваться не будут.

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Президент России денонсировал соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей, а также пограничников государств СНГ. Об этом пишет «RG.RU».

Денонсация затронет пенсионеров, которым еще не назначили выплату. Тем, кто уже получает пенсионное обеспечение, деньги продолжат поступать.

«Российским военным пенсионерам, переехавшим на постоянное жительство в другие государства СНГ, выплаты будут осуществляться в соответствии с положением о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы РФ, от 17 декабря 2014 года», – сообщил Владимир Джабаров, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.

Соглашение предполагало, что если бывший военный переезжает на постоянное жительство в другое государство, то ему должны назначить пенсию в новой стране.

Соглашение было заключено в 1992 году с Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдавией, Таджикистаном, Узбекистаном и с Украиной.

Решение отменить такое пенсионное обеспечение военных связано с тем, что иностранные военные начали массово переезжать в РФ за высокой пенсией.

Если раньше это соглашение защищало интересы тех, кто служил в Советской Армии, то теперь пенсии стали оформлять и молодые люди, которые не были военными в СССР.

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