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🔥Социальные пенсии повысят, с ипотечными бумагами будет меньше рисков: законы, которые заработают в апреле

Второй месяц весны не так богат на новые законы, как предыдущий, но есть кое-что, на что надо обратить внимание. Собрали в одном месте самые важные новшества.

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Итак:

  • С 1 апреля социальные пенсии поднимаются на 3,3%. Индексация произойдет автоматически.

Документ – Постановление Правительства от 17.03.2023 № 404 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2023 г. социальных пенсий»

  • С 1 апреля сообщать ФНС о наличии недвижимого имущества или автомобиля нужно будет по новой форме.

Документ – Приказ ФНС от 23.12.2022 № ЕД-7-21/1250@.

  • С 1 апреля открытые сведения о налогоплательщиках ФНС будет обновлять по другому графику. Исключение – информация о суммах уплаченных организацией налогов, сборов, взносов.

Документ – Приказ Федеральной налоговой службы от 13.09.2022 № ЕД-7-14/830@ «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года № ММВ-7-14/729@»

  • С 19 апреля для защиты держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка будет специальный закон. Будут специальные, страхующие залоговые счета в одном из уполномоченных банков.

Документ – Федеральный закон от 20.10.2022 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об ипотечных ценных бумагах“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

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