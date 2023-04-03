🔥Социальные пенсии повысят, с ипотечными бумагами будет меньше рисков: законы, которые заработают в апреле

Итак:
- С 1 апреля социальные пенсии поднимаются на 3,3%. Индексация произойдет автоматически.
Документ – Постановление Правительства от 17.03.2023 № 404 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 апреля 2023 г. социальных пенсий»
- С 1 апреля сообщать ФНС о наличии недвижимого имущества или автомобиля нужно будет по новой форме.
Документ – Приказ ФНС от 23.12.2022 № ЕД-7-21/1250@.
- С 1 апреля открытые сведения о налогоплательщиках ФНС будет обновлять по другому графику. Исключение – информация о суммах уплаченных организацией налогов, сборов, взносов.
Документ – Приказ Федеральной налоговой службы от 13.09.2022 № ЕД-7-14/830@ «О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года № ММВ-7-14/729@»
- С 19 апреля для защиты держателей ипотечных бумаг в случае банкротства банка будет специальный закон. Будут специальные, страхующие залоговые счета в одном из уполномоченных банков.
Документ – Федеральный закон от 20.10.2022 № 409-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „Об ипотечных ценных бумагах“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»