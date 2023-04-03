Экономика России

Инфляция опустилась ниже 4%, но скоро снова начнет расти, предупреждает ЦБ

Показатель инфляции влияет на рост цен, на поведение покупателей и отчасти на количество сбережений, которые люди могут сделать. Кроме того, в банковской сфере с ростом инфляции могут увеличиться разного рода спекуляции.

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В I квартале 2023 года годовая инфляция опустилась ниже 4%, но в мае этот показатель может начать расти. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина.

«Мы считаем, что после того, как из расчета начнут выходить очень низкие значения инфляции мая – июня, темпы годовой инфляции будут возрастать, и наш прогноз на этот год остается на уровне 5-7%», – сообщил Алексей Заботкин.

Центробанк считает, что в 2024 году инфляция вернется к 4%.

Сейчас же годовой показатель опустился ниже 4% из-за высокой базы 2022 года.

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