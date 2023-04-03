Инфляция опустилась ниже 4%, но скоро снова начнет расти, предупреждает ЦБ

В I квартале 2023 года годовая инфляция опустилась ниже 4%, но в мае этот показатель может начать расти. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на зампреда Банка России Алексея Заботкина.

«Мы считаем, что после того, как из расчета начнут выходить очень низкие значения инфляции мая – июня, темпы годовой инфляции будут возрастать, и наш прогноз на этот год остается на уровне 5-7%», – сообщил Алексей Заботкин.

Центробанк считает, что в 2024 году инфляция вернется к 4%.

Сейчас же годовой показатель опустился ниже 4% из-за высокой базы 2022 года.