Вычет по НДФЛ надо давать на покупку школьной формы, считает депутат Госдумы

«Если правительство планирует сделать ношение формы обязательным в каждой школе, разумно будет предусмотреть такую меру поддержки. Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для этих целей для всех семей с годовым доходом ниже 5 млн рублей», цитирует слова депутата «РИА Новости».

В начале марта с идеей ввести требования к внешнему виду школьников выступили именно в Минпросвещения.

«Чтобы не было в школах рваных джинсов, балахонов и так далее», пояснил идею сам министр просвещения Андрей Корнеев.

Теперь на покупку школьной формы депутат Госдумы предлагает давать вычет. Предполагается, что его дадут для всех семей с годовым доходом ниже 5 млн рублей.