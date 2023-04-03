В ДНР выплатят больше 23 млрд рублей пенсий и пособий

В 2023 году Пенсионный фонд Донецкой Народной Республики (ДНР) направил на выплату пенсий и пособий более 23 млрд рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале заместителя председателя правительства ДНР Ларисы Толстыкиной.

«Министерство труда и социальной политики продолжает предоставлять 14 видов государственной социальной помощи, которая выплачивается ежемесячно в период с 10 по 25 число месяца», – сказано в сообщении.

17 февраля 2023 года президент Владимир Путин подписал закон о пенсионном обеспечении граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С 1 марта 2023 года пенсии в новых регионах начисляются в заявительном порядке.