🤔2,5 трлн рублей принес ЕНП в бюджет. Минфин говорит, столько поступило 28 марта

Такие данные озвучили в Минфине.
После распределения эти деньги отразят в бюджетной отчетности за 1 квартал – в составе конкретных налоговых поступлений соответствующих бюджетов.
На доходы бюджета повлияло и ускоренное возмещение НДС, заявил, общаясь с журналистами, глава Минфина Антон Силуанов.
«Все те возвраты, которые мы раньше (...) очень тщательно проверяли, на это уходило несколько месяцев, сейчас все [проводились] в ускоренном порядке, поэтому в январе-феврале доходы даже с уровнем прошлого года были несколько ниже, а расходы выше», цитирует министра «Интерфакс».