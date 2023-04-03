Бухгалтеры спорят о строке 160 формы 6-НДФЛ

В ней отражают сумму удержанного налога.

Обсуждение идет на форуме «Клерка».

Есть письмо ФНС от 06.03.2023 № ЗГ-3-11/3160@ с правилами заполнения раздела 2. Но там сказано только про строки 110 (начисленный доход) и 140 (исчисленный налог). Там должны быть суммы за период по 31 марта.

Некоторые коллеги утверждают, что в строке 160 надо указывать удержанную сумму по 22 марта, так как она идет в раздел 1.

Но участники обсуждения на форуме раскритиковали такую трактовку. Весь раздел 2 будет за календарный квартал.

А что вы поставите в строке 160?