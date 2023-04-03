Пользователи интернета

👺Бухгалтеры и юристы хотят скачать шаблоны документов, но получают компьютерные вирусы

Хакеры начали атаковать юристов и бухгалтеров. Под видом документов в сети размещают вредоносное программное обеспечение.

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Злоумышленники начали проводить кибератаки на бухгалтеров, юристов и директоров с помощью фейковых документов с вирусом, который следит за пользователями и крадет финансы. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на специалистов Group-IB.

«Заражение происходило при посещении сайтов, содержащих шаблоны различных документов. На них под видом ссылок на скачивание бланков размещались ссылки на скачивание ZIP-архивов, содержащих EXE-файл с именем, повторяющим название документа (пример – Document 139-3К.exe)», – сообщили в Group-IB.

Пользователи скачивали фейковый документ и получали вирус троян, который может отслеживать активность и похищать денежные средства.

Подобным занималась хакерская группа Buhtrap. Ущерб от таких атак в 2020-2022 годах составил больше 2 млрд рублей.

Права потребителей

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