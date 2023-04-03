В Ирландии криптовалюту добывают с помощью навоза. На Луне будет интернет 4G. Небухгалтерские новости одной строкой

🌱Ирландские фермеры научились добывать биткоин из коровьего навоза. Он разлагается до выделения метана, а с помощью метана вырабатывают нужное для майнинга электричество. Находчивые!

🌱Компания Nokia собирается запустить интернет 4G... на Луне. Такой анонс там сделали уже на этот год, в ближайшие месяцы на спутник Земли доставят оборудование.

🌱Компания Walt Disney собирается уволить 7000 человек ради экономии. И первым ликвидируют подразделение, которое занимается созданием метавселенной.

🌱Голубоглазые близнецы дальневосточного леопарда родились в американском зоопарке.Это, конечно, надо видеть. Они прекрасные :)