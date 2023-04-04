Ипотека

Иностранцам разрешили брать ипотеку в рублях

Банки могут снова выдавать ипотечные кредиты гражданам недружественных стран.

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Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила банкам снова выдавать ипотеку иностранцам. Об этом сообщается в протоколе на сайте Минфина.

С марта 2022 года на такие сделки был установлен запрет.

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