Иностранцам разрешили брать ипотеку в рублях

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила банкам снова выдавать ипотеку иностранцам. Об этом сообщается в протоколе на сайте Минфина.
С марта 2022 года на такие сделки был установлен запрет.
Банки могут снова выдавать ипотечные кредиты гражданам недружественных стран.
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила банкам снова выдавать ипотеку иностранцам. Об этом сообщается в протоколе на сайте Минфина.
С марта 2022 года на такие сделки был установлен запрет.
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