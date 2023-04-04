В заявлении на зачет ЕНП надо указывать 8 знаков ОКТМО, а не 11

Об этом рассказывают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера»здесь и здесь.

Заявление с ОКТМО на 11 знаков не проходит, на него присылают отказ. Надо указывать 8 знаков.

Дело в том, что в налоговых документах всегда указывают ОКТМО из 8 цифр – и в платежках, и в декларациях.

Кстати, в электронном формате этого заявления про ОКТМО сказано так:

То есть, допустимы как 8 знаков, так и 11. Но по факту с 11 знаками заявления не принимают.

Вы знали, что на ЕНС можно оплатить несколько налогов одной платежкой? Вот образец такой платежки.