ЕНП (единый налоговый платеж)

В заявлении на зачет ЕНП надо указывать 8 знаков ОКТМО, а не 11

В заявление о зачете ЕНП в счет предстоящей обязанности (КНД 1150057) надо указать КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты и сумму налога (взноса). Если неправильно указать ОКТМО, заявление не примут.

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Об этом рассказывают наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера»здесь и здесь.

Заявление с ОКТМО на 11 знаков не проходит, на него присылают отказ.

Надо указывать 8 знаков.

1

Дело в том, что в налоговых документах всегда указывают ОКТМО из 8 цифр – и в платежках, и в декларациях.

Кстати, в электронном формате этого заявления про ОКТМО сказано так:

2

То есть, допустимы как 8 знаков, так и 11. Но по факту с 11 знаками заявления не принимают.

Вы знали, что на ЕНС можно оплатить несколько налогов одной платежкой? Вот образец такой платежки.

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