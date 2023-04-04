У банка «Зенит» сменился председатель правления

С 31 марта 2023 года председателем правления банка «Зенит» назначен Дмитрий Романов. Об этом сообщается на сайте банка.
Банк России согласовал кандидатуру нового председателя правления, Дмитрий Романов вступил в должность.
«Дмитрию Романову предстоит решать задачи по повышению устойчивости бизнеса в условиях новых реалий и улучшению качества клиентского сервиса. Банк сфокусируется на укреплении достигнутых результатов в регионах присутствия и упрочит финансовые показатели», – сказано в сообщении.
С 2001 по 2019 годы Дмитрий Романов работал в банке «Девон-кредит», а после присоединения этой организации к «Зениту», стал главой филиала банка в Приволжском федеральном округе.