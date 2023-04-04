Банки

У банка «Зенит» сменился председатель правления

После согласования с Центробанком Дмитрий Романов вступил в должность председателя правления банка «Зенит».

Версия для печати

С 31 марта 2023 года председателем правления банка «Зенит» назначен Дмитрий Романов. Об этом сообщается на сайте банка.

Банк России согласовал кандидатуру нового председателя правления, Дмитрий Романов вступил в должность.

«Дмитрию Романову предстоит решать задачи по повышению устойчивости бизнеса в условиях новых реалий и улучшению качества клиентского сервиса. Банк сфокусируется на укреплении достигнутых результатов в регионах присутствия и упрочит финансовые показатели», – сказано в сообщении.

С 2001 по 2019 годы Дмитрий Романов работал в банке «Девон-кредит», а после присоединения этой организации к «Зениту», стал главой филиала банка в Приволжском федеральном округе.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить

Выгоды перехода на 1С:КА: кейс торгово-производственной компании

Когда пора переходить на более современную информационную систему? Данные обрабатываются медленно или их не хватает, сотрудники загружены ручной работой, новые процессы не покрываются автоматизацией, доработки обходятся дорого...

Выгоды перехода на 1С:КА: кейс торгово-производственной компании

Бизнес как на ладони: как мы внедрили управленческую отчётность в дистрибьюторскую компанию

Успешен ли бизнес, где его слабые места, а где — возможности для роста? Корректно отвечаем на эти вопросы, опираясь на данные управленческой отчётности. О том, как мы внедрили 1С:УТ и настроили качественный управленческий учёт, — в нашем кейсе.

Бизнес как на ладони: как мы внедрили управленческую отчётность в дистрибьюторскую компанию
Читать еще