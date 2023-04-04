Законопроекты

Госдума собирается полностью запретить вейпы

Если раньше депутаты собирались ограничить продажу электронных сигарет среди несовершеннолетних, то теперь вейпы могут запретить для всех.

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Госдума готовит поправки о полном запрете на ввоз и продажу вейпов и жидкостей для них. 

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольгу Тимофееву.

Ранее предполагалось, что продажу вейпов запретят только для несовершеннолетних. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что надо отказаться от электронных сигарет из-за их популярности среди школьников.

Теперь их оборот собираются запретить полностью.

С 1 марта 2023 года на 11% увеличили акцизы на жидкости для вейпов и нагреваемый табак. Однако на сами устройства доставки никотина дополнительные сборы отменили.

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