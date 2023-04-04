Государственные ведомства

Новые регионы будут получать бюджетную поддержку по упрощенной схеме

Благодаря единым правилам бюджетные средства на восстановление объектов поступят быстрее.

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В 2023 году новые регионы будут получать финансовую поддержку в упрощенном порядке. Об этом сказано в телеграм-канале Минфина.

«Это поможет ускорить доведение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях новых субъектов РФ», – сказано в сообщении.

В проекте постановления собираются установить единые правила и условия оказания поддержки новым регионам.

Деньги будут поступать по аналогии с правилами оказания разовой финансовой помощи за счет средств резервного фонда Правительства РФ.

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