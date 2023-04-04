❗ В Думу внесли проект по переносу срока уплаты налогов на 25 число

Новый срок уплаты налогов – 25 число, заложен в законопроекте, который внесен в Госдуму.
В пояснительной записке говорится что сейчас есть риск кассовых разрывов в бюджете.
Налоги идут через Тулу на их зачисление в конкретный бюджет уходит 2 – 3 дня.
Если перенести срок уплаты на 25 число, это предотвратит кассовые разрывы и обеспечит средства на счетах бюджетов для оплаты расходных обязательств, отмечает автор проекта, депутат от «СР» Михаил Делягин.
Ранее о необходимости перенести срок уплаты говорили в Совете Федерации.