Роструд рассказал, когда сотрудники могут не делать прививку от гриппа

Надо ориентироваться на такие законы:
- от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
По закону № 157-ФЗ, если работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями, то сотрудника без прививки нужно отстранить от работы.
Перечень работ с высоким риском утвержден Постановлением Правительства от 15.07.1999 № 825.
Если работы сотрудника нет в этом перечне, то он может отказаться от прививки, в том числе прививки от гриппа. Работодатель не вправе в этом случае отстранять его от работы и принуждать сделать прививку.
При этом, по закону № 52-ФЗ, главный санитарный врач региона может вынести постановление о прививках отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям.
В этом случае за отказ от прививки сотрудника можно отстранить от работы.
Такое разъяснение дает Роструд в письме от 21.03.2023 № ПГ/04191-6-1.
То есть, отстранение за отказ от прививки будет, если работа входит в перечень или есть постановление по эпидемическим показаниям.