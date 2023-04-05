ОСАГО

Для ремонта авто по ОСАГО разрешат использовать запчасти б/у

Хотят разработать законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих. Запчасти б/у, в частности, будут использовать для ремонта автомобилей по ОСАГО и КАСКО.

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Проработать этот вопрос правительство поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития.

Сейчас отрасли по ремонту автозапчастей в России не существует в принципе, не считая кустарных мастерских, пишут «Ведомости».

Нехватка запчастей вызвала снижение доли ремонтов автомобилей по ОСАГО в конце 2022 года до 5%.

Ранее с инициативой создать индустрию для массового восстановления и использования б/у автозапчастей выступили депутаты Госдумы.

В ЦБ готовы рассмотреть такой вариант, но после оценки влияния использования таких автозапчастей на безопасность дорожного движения.

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