Для ремонта авто по ОСАГО разрешат использовать запчасти б/у

Проработать этот вопрос правительство поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития.

Сейчас отрасли по ремонту автозапчастей в России не существует в принципе, не считая кустарных мастерских, пишут «Ведомости».

Нехватка запчастей вызвала снижение доли ремонтов автомобилей по ОСАГО в конце 2022 года до 5%.

Ранее с инициативой создать индустрию для массового восстановления и использования б/у автозапчастей выступили депутаты Госдумы.

В ЦБ готовы рассмотреть такой вариант, но после оценки влияния использования таких автозапчастей на безопасность дорожного движения.