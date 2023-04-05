Ведение бизнеса

Магазины Zara будут работать под новым брендом

В страну уже завезли всю одежду. Магазины откроются до конца весны под новыми названиями.

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Магазины бывшей Zara откроются под новым управлением и названиями до конца весны 2023 года. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

Магазины, которые ранее принадлежали испанской группе Inditex, снова откроются в стране. Они будут называться MAAG, DUB, ECRU, VILET.

Inditex передаст новым собственникам все торговые площади.

«Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию», – заявил Виктор Евтухов.

30 марта 2023 года правительственная комиссия одобрила продажу 100% бизнеса Inditex в РФ компании «Новая Мода». Сумма сделки не разглашается.

В марте 2022 года руководство Inditex приостановило работу магазинов Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.

Ранее мы писали, что Zara собирается вернуться в страну и будет работать под новым брендом.

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