Просроченные лекарства предлагают сдавать в аптеки

Российский экологический оператор (РЭО) предлагает Минздраву организовать централизованный сбор просроченных лекарств и упаковок от препаратов, которые закончились. Об этом пишет «RG.RU».

Просроченные лекарства и блистеры от использованных медикаментов можно отнести в специальные контейнеры. Их поставят в поликлиниках и больницах.

РЭО предлагает внести изменения в правила СанПиНа, чтобы разместить контейнеры для сбора и в аптеках. Все отходы отправятся на специальную переработку.

Сейчас лекарства с истекшим сроком годности, упаковки от таблеток, шприцы, капельницы и другие медицинские отходы, которые выбрасывают вне учреждения, считаются бытовыми. Поэтому стандартная переработка таких отходов затрудняется.