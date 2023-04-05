УК РФ

На организатора нелегальной майнинг-фермы в Чувашии завели уголовное дело

Предпринимателя из Чебоксар обвиняют в создании майнинг-фермы, которая причинила 7 миллионов рублей энергетического ущерба.

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Проверять майнера стали после жалоб представителей Чувашской энергосбытовой компании, которая обратила внимание на слишком большое потребление энергии.

На участках земли, о которых шла речь, находились не четыре жилых дома, как было указано в документах, а «два металлических контейнера с оборудованием для производства криптовалюты», как пишет на своем сайте МВД.

С энергосбытовой компанией чебоксарец заключал как обычный потребитель, а не предприниматель. В итоге «намотало» 7 миллионов рублей ущерба.

Сейчас на предпринимателя завели уголовное дело по ч.2 ст.165 УК РФ. Его имущество арестовали.

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