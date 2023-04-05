Паспорта будут выдавать без госпошлин. Но не всем

На портале Госдумы появился законопроект, по которому многодетные семьи будут иметь льготы при уплате государственных пошлин за выдачу внутреннего российского паспорта.

Сейчас за паспорт гражданина РФ нужно заплатить 300 рублей госпошлины. Бесплатно получить документ могут только дети-сироты и дети без попечения родителей.

При этом льгота не будет действовать при оформлении утраченного документа или паспорта, который пришел в негодность. За выпуск придется заплатить 1 500 рублей.

Ранее в Госдуму вносили законопроект об освобождении от уплаты пошлин мобилизованных и служащих по контракту. Для них также собираются сделать беспошлинное получение водительских прав.

Сейчас за водительское удостоверение старого образца нужно заплатить 2 тыс. рублей пошлины, а за нового – 3 тыс. рублей.