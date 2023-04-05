Блогеров хотят регистрировать в качестве СМИ. Готовят законопроект

Исправлять хотят статью 8 закона о СМИ. Если страницу блогера смотрят больше 5000 уникальных пользователей за день, то его можно будет – добровольно, согласно законопроекту – зарегистрировать как СМИ.
Тогда блогеры получат значительно больше возможностей – смогут, например, аккредитовываться на мероприятия как профессиональные журналисты.
Авторы идеи – депутаты «Справедливой России». Сейчас законопроект передали в Минцифры для оценки, ждут результатов.
Многие эксперты считают, что влияние блогеров на аудиторию действительно велико и сопоставимо с влиянием СМИ. Но поможет ли он регулировать медийную отрасль, есть большие сомнения, пишут «Ведомости».