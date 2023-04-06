ЕНП (единый налоговый платеж)

🚨 В уведомлении по ЕНП налоговики сверят КБК, период и дату сдачи

Уведомление нельзя сдавать раньше, чем дата начисления налога. Например, уведомление на взносы за апрель нельзя направить в марте.

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ФНС в письме от 17.03.2023 № ЕА-4-15/3132@ приводит контрольные соотношения для уведомлений.

В частности, там есть проверка по срокам сдачи.

Кстати, к сдаче отчетность компании или ИП может оказаться нулевой. Как заполнить и кому сдавать, вот состав отчетности.

Уведомление на НДФЛ с кодом 21/01 можно сдать только после 1 января, с кодом 21/02 – после 1 февраля, и т. д.

Уведомление на НДФЛ с кодом 34/04 можно сдать только после 23.12.

Аналогично по страховым взносам – код 21/01 можно указывать только после 01.01, код 21/02 – после 01.02.

Код 21/03 для взносов вообще не предусмотрен, потому что за последний месяц квартала уведомление на взносы не нужно.

То есть, сдать в марте уведомление со взносами за апрель не получится. Такое уведомление надо сдавать только после 01.04.

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