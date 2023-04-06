Закрылся последний магазин сети «Карусель»

В феврале 2023 года ретейлер X5 Group закрыл последний гипермаркет сети «Карусель» из-за изменения покупательского поведения. Об этом пишет «РБК».

Президент X5 Group Екатерина Лобачева сообщила, что за последние пять лет потребители перестали закупаться впрок и начали чаще совершать онлайн-покупки с доставкой.

Также во всех регионах появился спрос на готовую еду. В основном его поддерживает молодежь. Люди старше 45 лет настороженно относятся к готовым блюдам.

В 2004 году открылся первый магазин «Карусель» в Санкт-Петербурге. В 2019 году потребители стали выбирать другие форматы магазинов, «Карусель» теряла выручку.

Летом 2021 года X5 Group допустила, что сеть перестанет существовать. В начале 2022 года четыре магазина в Москве и Подмосковье выкупил ретейлер «О’кей».