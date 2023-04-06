Пенсионный фонд выдал на 13,4% меньше сертификатов на маткапитал

В 2022 году Пенсионный фонд России (ПФР) выдал 911,9 тыс. сертификатов на получение материнского капитала. Об этом пишет «Коммерсант».

Число семей, которые получили материнский капитал, сократилось на 13,4% до 141,52 тыс.

Больше половины государственных сертификатов получили семьи с одним ребенком.

По сравнению с 2021 годом, государство потратило на выплаты маткапитала на 4,3% меньше. В 2022 году расходы на материнский капитал составили 381 872,53 млн руб. или 86,1% от прогнозируемых трат.

Обращаться за маткапиталом стали на 8,4% чаще. При этом число желающих направить средства на улучшение жилищных условий сократилось на 7,8%.

На 42,8% выросло количество заявлений об использовании маткапитала для образования детей.